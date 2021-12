Senesi il più ambito del mercato, su di lui oltre al Napoli c’è mezza Premier!

Marcos Senesi è uno dei profili più seguiti dal Napoli in difesa negli ultimi mesi. Il calciatore argentino, 24 anni, sembra ormai aver chiuso la sua esperienza in Olanda con la maglia del Feyenoord, consapevole che servirà ora fare il grande passo in una delle cinque leghe più ambite d’Europa. La Serie A poteva essere un’idea concreta – non solo il Napoli, anche la Lazio l’ha seguito con interesse – ma l’Italia si allontana sempre più. Secondo i report olandesi, infatti, il Napoli non ha mai stretto nelle ultime settimane nonostante l’addio di Manolas che ora va rimpiazzato e sono i club di Premier League ad avanzare il passo. C’è innanzitutto il Manchester United di Rangnick, oltre al Tottenham di Conte che vuole rinforzare la difesa degli Spurs già a gennaio. E poi ancora West Ham, Aston Villa, Leeds e il nuovo Newcastle.

Fonte: Mattino.it