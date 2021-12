PRIMAVERA 1 – Napoli-Roma 1-2, onore agli azzurrini contro la corazzata giallorossa

Il Napoli Primavera di Nicolò Frustalupi, dopo le recenti sconfitte contro Inter e Cagliari, cercava in casa un pronto riscatto. Avversario però è la corazzata Roma prima in classifica, allenata da Alberto De Rossi. Gli azzurrini partono forte ed hanno l’occasione per andare in vantaggio su calcio di rigore, Matrantonio ipnotizza Cioffi. Il portiere ospite para anche su Coli Saco su calcio di punizione. Si mette in mostra anche Idasiak che para da pochi passi il tiro di Voelkering. Ad inizio ripresa la Roma passa in vantaggio, rigore trasformato con freddezza da Riccardi. I partenopei però hanno un gran carattere e pareggiano con Cioffi che recupera palla e batte Mastrantonio. La gara resta molto incerta, il Napoli ribatte colpo su colpo, ma la Roma se è prima c’è un motivo, il cinismo. Secondo penalty e stavolta segna Volpato. Nel recupero la squadra di Frustalupi sfiora il pari, ma salva sulla linea Tripi e su azione di contropiede Idasiak, anche oggi determinante, salva su Satriano. Una sconfitta che rende onore agli azzurrini, ma i ragazzi di Alberto De Rossi, vincono con un pizzico di esperienza che a questi livelli conta tanto.

Marcatori: 51′ Riccardi (R), 59′ Cioffi (N), 79′ Volpato (R).

Ammoniti: Tripi (R), Coli Saco (N), Costanzo (N).

Napoli: Idasiak; Barba (85′ Di Pasquale), Hysaj, Costanzo; Marchisano, Vergara (81′ Mercurio), Coli Saco, Spavone (85′ Di Dona), Giannini; D’Agostino, Cioffi (69′ Ambrosino). A disp.: Boffelli, De Marco, Di Dona, Manè, Spedalieri, Pontillo, Gioielli, Flora, De Pasquale, Marranzino, Mercurio, Pesce, Tourè. All.: Frustalupi.

Roma: Mastrantonio, Tripi, Voelkerling (46′ Satriano), Tahirovic, Oliveiras, Faticanti, Riccardi, Louakima (58′ Missori), Cherubini (64′ Volpato), Keramitsis, Pellegrini. A disp.: Baldi, Missori, Satriano, Volpato, Di Bartolo, Dicorato, Ngingi, Bianchino, Pagano, Padula. All.: De Rossi.

Fonte: mondoprimavera.com