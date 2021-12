Osimhen, il suo rientro in campo si sta avvicinando. Dipende anche dalla Nigeria

In casa Napoli la situazione per gli infortuni non è delle più semplici, per la questione infortuni. Per la sfida di questa sera del “Meazza” ben 5 assenze, tra queste anche quella di Victor Osomhen. Per il bomber nigeriano però il futuro potrebbe essere roseo, visto che nei prossimi giorni avrà la maschera protettiva. Il materiale sarà fatta in carbonio e la potrà indossare durante le sedute di allenamento, compreso le partitelle in famiglia. Per il rientro in campo sembra he non si dovrà attendere ancora molto. Per metà Gennaio al “Dall’Ara” contro il Bologna, sempre che la Nigeria non lo convochi per la Coppa d’Africa, ma Spalletti inizia a sorridere, il suo centravanti sta per tornare.

Fonte: Tuttosport