L’ex Napoli Arkadiusz Milik nella gara di oggi che ha visto impegnato il Marsiglia in Coppa di Francia contro i dilettanti del Cannet Rocheville, ha segnato addirittura una tripletta che ha permesso alla squadra di battere in scioltezza l’avversario per 4-1 nel computo finale del match. Milik che in campionato non brilla mentre in Europa League ha realizzato 4 goal nelle ultime tre, con un rendimento ottimo