LIVE SERIE A – Milan-Napoli, maglia “inedita” per i padroni di casa

Arbitro: Massa; Ass1: Meli; Ass2: Bindoni; IV: Rapuano; VAR: Di Palo; AVAR: De Meo

19,06 – In occasione della sfida contro il Napoli, il Milan, attraverso il profilo twitter, svela quale maglia indosserà contro gli azzurri. Sarà la terza casacca colore nero.

18,30 – In casa Milan non c’è la fa Theo Hernandez, ancora colpito dallo stato influenzale, perciò niente sfida contro il Napoli.

Questa sera allo stadio “G. Meazza”, fischio d’inizio alle ore 20,45, si giocherà il big-match tra il Milan-Napoli, valevole per la diciottesima giornata di campionato. Per i rossoneri certe le assenze di: Calabria, Kjaer e Rebic. In casa dei partenopei invece occasione importante per riscattare le ultime sconfitte. Out: Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Insigne e Osimhen. Sarà una partita interessante ilnapolionline.com vi terrà aggiornati in tempo reale.

La Redazione