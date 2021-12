L’ex Younes nel mirino del Genoa, ma il Napoli non vuole prestiti

L’ ex azzurro Amin Younes lascerà la Bundesliga nell’ imminente mese di gennaio. Il calciatore, come si evince dal tweet dell’ esperto di mercato, Nicolò Schira, potrebbe ritornare in serie A. Della cosa si è già parlato negli ultimi giorni e a quanto pare sarebbe il Genoa la squadra maggiormente interessata a lui ed avrebbe già chiesto informazioni e sondato il terreno. Younes attualmente è un calciatore dell’ Eintracht di Francoforte, ma è di proprietà del Napoli ed il club non sarebbe molto propenso ad un ulteriore prestito:

Amin #Younes will leave #EintrachtFrankfurt in January: the winger is not in #Napoli’s plans, but he could anyway return to #SerieA, where #Genoa have shown interest and already opened talks to sign him on loan with option to buy. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 19, 2021