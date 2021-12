La Lazio in cerca di un nuovo portiere: piace Meret del Napoli

Situazione portieri da definire in casa Lazio. Pepe Reina è relegato in panchina dopo un avvio di stagione non eccelso e Thomas Strakosha è destinato a salutare Roma a fine stagione a parametro zero. Per la Lazio già il mercato di gennaio potrebbe essere l’occasione giusta per anticipare qualche operazione di mercato e risolvere quello che sarebbe un problema in estate. A tal proposito il quotidiano La Repubblica riporta la voce di un interessa da parte del club capitolino per Alex Meret del Napoli. L’ex Udinese è in scadenza 2023 ma in azzurro non ha mai trovato continuità visto il duello costante con Ospina.