Gentili: “Spalletti sta facendo i miracoli, la situazione non è facile”

Gli infortuni, le assenze. Non devono diventare alibi e scusanti, ma restano un dato di fatto. E Spalletti sta sopperendo senza lamentarsene mai. Bruno Gentili, giornalista Rai, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli ed ha proprio rimarcato quanto di buono, in questa situazione di emergenza, sta facendo il tecnico toscano: “Spalletti sta mettendo una pezza in tutti i reparti, facendo quasi miracoli, visto che non è facile aggiustare il Napoli in questa situazione. Le riserve non sono all’altezza dei titolari. Milan? Il Napoli deve dare dimostrazione di grande forza se vuole restare in scia all’Inter”.