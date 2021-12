[Formazioni] Milan-Napoli, l’ex Crotone Messias sulla trequarti. Piena emergenza per Spalletti

Questa sera al “Meazza”, fischio d’inizio alle ore 20,45, si giocherà per la diciottesima giornata, il big-match Milan-Napoli. Per il tecnico dei rossoneri Pioli, oggi saprà se potrà contare su Theo Hernandez, fino a ieri, colpito dallo stato influenzale. Per il resto Florenzi in vantaggio su Kalulu, mentre alle spalle di Ibrahimovic il terzetto sarà composto da: Messias, Brahim Diaz e Krunic. Per Spalletti è piena emergenza, out anche Mario Rui ieri mattina, al suo posto Di Lorenzo a sinistra con Malcuit a destra. Politano in vantaggio su Lozano, mentre il suo a centrocampo sarà composto da: Anguissa e Demme.

Fonte: CdS