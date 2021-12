Donati sulle assenze in casa Napoli: “E’ Fabian Ruiz l’insostituibile”

Milan/Napoli. La gara in cui, con quelli che mancano, potresti disputare un’altra partita. Più o meno. Massimo Donati, ex giocatore e commentatore tecnico per Dazn, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli ed ha parlato delle mancanze in casa azzurra. Secondo lui il problema è l’assenza di Fabian Ruiz: “Se manca Fabian manca un giocatore importante, chi gioca ha caratteristiche diverse. Fabian è un giocatore forte, molto forte e difficile da sostituire. Se devi affrontare una parte di campionato senza di lui è chiaro che qualcosina puoi perderla. Lo spagnolo grazie a Spalletti sta facendo bene, il mister è riuscito a tirar fuori il meglio da lui”.