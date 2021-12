Di Lorenzo è uno dei migliori calciatori d’Europa per rendimento nel 2021!

Sta per concludersi un anno d’oro per Giovanni Di Lorenzo. Secondo i dati del Cies – Centro Internazionale di Studi sullo Sport -, il terzino del Napoli è uno dei migliori calciatori d’Europa per rendimento in questo 2021: lo studio è stato condotto da gennaio ad oggi sommando le prestazioni dei calciatori, i minuti giocati, l’importanza del club in cui giocano e sono in pochi quelli finiti davanti all’azzurro, settimo nella classifica generale dei calciatori di movimento. Tra i calciatori italiani, solo Skriniar (terzo) gli è davanti.

Fonte: Mattino.it