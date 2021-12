De Laurentiis: “Ad arricchirsi sono solo le istituzioni, come la Uefa”

Una scialuppa di salvataggio per la Salernitana da parte dell’ intera Lega. Strano, visto che il fronte è diviso quasi in tutto. Chiaro che per De Laurentiis i conti in ordine siano un mantra e le parole a Report lo dimostrano. «L’Europa così com’è concepita si è invecchiata, si è auto-ingessata perché porta via tante energie senza portare un adeguato rientro economico alle società. Ad arricchirsi sono solo le istituzioni, come la Uefa. Non si capisce per quale motivo non dovrebbe fare solo operazioni di segretariato generale. Abbiamo creato l’Eca, adesso ostaggio dei qatarioti. Ceferin è nelle braccia del presidente del Psg perché è in adorazione di questo forte, splendente e potente Qatar. Ne fanno le spese quelli che ancora credono nell’industria del calcio». Non perde occasione, il patron. Come a Liverpool, prima della gara decisiva di Champions. «Se si vuole la Serie A come la Formula 1 bisogna accontentare i tifosi sullo spettacolo. Purtroppo nel calcio italiano c’è un grande squilibrio causato da squadre già retrocesse o che non investono». E sul fair play finanziario: «Non viene applicato perché altrimenti metà squadre di Serie A dovrebbero chiudere. La Uefa fa ciò che può, ma c’è sempre un contesto politico dove bisogna andare d’amore e d’accordo con chi poi ti voterà, ce ne sono tanti di quelli votati alla piacioneria».