DAZN – Spalletti: “Abbiamo sofferto, ma creato, il cinque a tutti miei ragazzi”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, a fine gara interviene ai microfoni DAZN: “Il cinque ai miei ragazzi l’ho dato all’ uscita del campo, glielo ridarò dopo, e pure domani. Sono contento per il risultato, ma soprattutto per come siamo riusciti a tenere l’equilibrio della gara. Se non riesci a costruire dal basso, tieni dentro Petagna tutta la vita, nel momento in cui volevo approfittare dei piccoletti, perchè loro si erano aperti un po’, ci ho provato ed ho cambiato, ma non simo riusciti a farlo, quindi far uscire Petagna si è rivelato un errore. Per quanto riguardo Rrahmani e Jan Jesus, bravissimi, davvero. Noi volevamo portare pressione sulla loro costruzione, per limitare Ibrahimovic, in modo da costringerlo ad agire da lontano, ma l’aggressività del Milan non permette di giocare, Lobotka in questo ci ha dato una mano nel secondo tempo, lui si avvita benissimo e riesce ad invertire la direzione di corsa, come faceva Pizzarro. Hanno lottato, blocco squadra corto, si sono messi tutti a disposizione, per noi che venivamo da due sconfitte, forse anche immeritate, era una gara fondamentale. Abbiamo avuto difficoltà, certo, ma abbiamo anche avuto occasioni non sfruttate. L’atteggiamento è stato quello del Vesuvio, non una cartolina, ma l’atteggiamento di una squadra che sotto al Vesuvio ci gioca!”