DAZN – Juan Jesus: “L’arbitro ha fatto rispettare la regola, 3 punti meritati”

Juan Jesus, centrale azzurro autore di un’ottima gara, interviene ai microfoni di DAZN: “La regola è chiara, si tratta di fuorigioco attivo, con l’uomo addosso non potevo intervenire, io credo che l’arbitro abbia fatto rispettare la regola. Io sono in Italia da 10 anni, oggi rappresento Napoli ed è un onore. Conosco questo squadra e questo stadio, ci ho giocato tante volte, ero tranquillo e mi sono allenato per giocare al meglio questa partita e così ho fatto. Io sono un professionista, oggi, era importante aggredire, per aiutare i centrocampisti, accorciando un po’ più avanti, anche perchè Ibra non è più velocissimo. Abbiamo fatto una grande partita ed abbiamo meritato i tre punti.”