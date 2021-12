COPPA ITALIA FEMMINILE – Vittoria nel finale della Fiorentina, facile per Sampdoria e Inter

Domenica di gare della fase a gironi della Coppa Italia femminile, dove spiccava su tutte la sfida tra la Lazio Women e la Fiorentina. La gara è decisa per la squadra viola con Sabatino su calcio di rigore nel finale di gara. Per il resto successi in trasferta per la Sampdoria a Ravenna e dell’Inter contro il San Marino Academy.

Risultati Coppa Italia femminile

Lazio-Fiorentina 0-1

Ravenna Women-Sampdoria 0-3

San Marino Academy-Inter 0-3

Fonte: tuttocalciofemminile.it