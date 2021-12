COPPA ITALIA FEMMINILE – Pink Bari-Juventus 1-4, le bianconere chiudono alla grande il 2021

Dopo la qualificazioni ai quarti di finale della Women Champions, domani conoscerà il suo avversario, la Juventus di coach Montemurro ha affrontato nella fase a gironi di Coppa Italia il Pink Bari. Turnover per il coach bianconero, però non cambia molto la sostanza. Doppietta di Bonfantini, poi una rete a testa di Nilden e infine Caruso. Per le padroni di casa la rete della bandiera di Fedotova. Un 2021 che si chiude alla grande per la Juventus Women e che lancia segnali incoraggianti anche con l’anno nuovo.

BARI – JUVE WOMEN 1-4 (17′ Bonfantini, 45’+2 Nilden, 50′ Caruso, 69′ Fedotova [B], 72′ Bonfantini)

Bari (4-3-1-2): Shore; Maffei, Di Bari, Di Criscio, Riboldi; Strisciuglio (74′ Nefrou), Bonacini, Sudyk (93′ Labianca); Laface (63′ Fedotova); Gelmetti, Spyridonidou. A disp: Trentadue, Larenza, Errico, Franchetto, Rosen, Fiore. All. Cristina Mitola

Juventus (4-3-3): Aprile; Hyyrynen, Salvai (23′ Pfattner), Lenzini, Boattin (78′ Arcangeli); Rosucci (67′ Giai), Zamanian, Caruso (67′ Beccari); Bonfantini, Staskova, Nilden. A disp: Soggiu, Lundorf, Pedersen, Bonansea. All. Joe Montemurro

Arbitro: Giuseppe Maria Manzo