Secondo quanto riporta il noto giornale SPORT, il Barcellona per rinforzarsi in attacco starebbe pensando al Matador Cavani, che potrebbe lasciare Manchester dopo appena un anno e mezzo. Il Barcellona starebbe però valutando alcune cose fondamentali per il club blaugrana come la sua completa guarigione dall’ultimo infortunio e l’integrità fisica, dato che ha bisogno di una punta forte e decisiva subito.