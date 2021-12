Verso Milan/Napoli – I rossoneri ritrovano Giroud, dubbi sulla trequarti

In vista di Milan/Napoli, dei dubbi di Spalletti, della quasi non partenza di Insigne per Milano, del recupero in extremis di Rui e Zielinski, si è detto, ma guardiamo in casa rossonera. Pioli dovrà fare a meno di Leao e Giroud andrà in panchina. La Gazzetta dello Sport che scrive:

“Giroud finalmente pronto alla staffetta. Ieri il francese si è allenato in gruppo: è pienamente recuperato. (…) I dubbi di Pioli sono sulla trequarti: possibile Messias titolare a destra, con Saelemaekers da traslocare a sinistra. In mezzo ballottaggio tra Diaz, titolare del ruolo ma ultimamente poco brillante, e Krunic. A centrocampo si riparte dai titolarissimi: dentro Kessie al fianco di Tonali.”