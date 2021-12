Ultime Milan – Out in sei contro il Napoli. Due ballottaggi per Pioli

In casa Milan, come per il Napoli, ci sono diverse assenze, in tutto sei, perciò non sarà semplice per mister Stefano Pioli, mandare in campo la formazione, soprattutto in difesa. Out Kjaer, si arrende anche Davide Calabria. Per il difensore destro ballottaggio Kalulu-Florenzi, con il primo in vantaggio sull’ex Roma, Valencia e Psg. Alle spalle di Ibrahimovic, ci sarà l’ex Crotone Messias, mentre un altro dubbio è Krunic o Brahim Diaz, quest’ultimo non in un buon momento di forma. Recuperati infine Theo Hernandez dallo stato influenzale e Giroud per la panchina in attacco.

Fonte: Adriano Ancora CdS