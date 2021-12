AC Monza comunica che sono stati riscontrati casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra.

I soggetti in questione sono stati immediatamente posti in quarantena a domicilio, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore.

Tutti gli altri componenti del gruppo squadra, risultati negativi al tampone, sono in regime di isolamento fiduciario con possibilità di mobilità casa-lavoro come da protocollo sportivo sanitario.

Fonte: acmonza.com