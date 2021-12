SERIE A, Cagliari-Udinese: Friulani corsari

CAGLIARI-UDINESE 0-4:

nel primo tempo, dopo 4’ Makengo per il vantaggio degli ospiti. 0-1. Su punizione, poi, Deulofeu porta l’Udinese sullo 0-2. Nel secondo tempo, terzo gol ad opera di Molina. Rosso per Marin del Cagliari. Ed ancora Deulofeu sigla lo 0-4. Dopo il pari contro il Milan, risultato importante per l’Udinese. Che ha dominato. Udinese a 20 punti in classifica. Cagliari a 10. Insieme con il Genoa. Davanti soltanto alla Salernitana.

CAGLIARI (3-5-2):

Cragno, Ceppitelli (25′ st Zappa), Godin, Carboni (1′ st Caceres), Bellanova, Nandez (1′ st Keita), Grassi, Marin, Dalbert (1′ st Lykogiannis), Pavoletti (25′ st Deiola) Joao Pedro.

(1 Aresti, 31 Radunovic, 15 Altare, 33 Obert,, 24 Faragó, 21 Oliva, 20 Pereiro).

All. Mazzarri.

UDINESE (3-5-2):

Silvestri, Becao, Nuytinck, Samir; Molina (35′ st Zeegelaar), Arslan (30′ st Jajalo), Walace, Makengo, Udogie (35′ st Soppy), Beto (42′ st Samardzic), Deulofeu (30′ st Pussetto).

(20 Padelli, 65 Carnelos, 2 Perez, 87 De Maio, 30 Nestorovski, 45 Forestieri).

All. Cioffi.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Reti: 4′ pt Makengo, 45′ pt e 24′ st Deulofeu, 5′ st Molina.

Recupero: 2′ e 0′

Angoli: 4-2 per il Cagliari.

Espulso al 20′ st Marin (doppia ammonizione)

Ammoniti: Marin, Dalbert, Bellanova, Becao per gioco scorretto.

Spettatori: 7.864.