Serie A/ Atalanta-Roma 1-4: La Roma espugna il Gewiss Stadium!

Dopo un primo tempo divertente tra Roma e Atalanta, ecco la sintesi del secondo tempo:

Al 50esimo, Malinovski calcia una punizione da posizione defilata calcia una parabola insidiosa, che costringe Rui Patricio a smanacciare in corner. Al 65esimo, Miranchuk prova il tiro con il mancino, sfera a lato. Al 68esimo, Malinovski calcia da calcio d’angolo, con Zapata che colpisce di testa e segna ma il goal viene annullato per fuorigioco passivo di Palomino. Al 72esimo, Veretout mette in mezzo da punizione con Smalling che devìa il pallone in rete per l’1-3. All’82esimo, Abraham si trova il pallone dopo il tiro respinto di Veretout, e calcia trovando il goal dell’1-4. All’84esimo, Malinovski prova la botta con il mancino, palla di poco alta. Dopo 3 minuti di recupero termina il match!

Grande vittoria per la Roma di Mourinho che accorcia le distanze proprio nei confronti dell’Atalanta per la corsa al quarto posto. Atalanta che perde una partita sanguinolenta in vista del big match tra Napoli e Milan. Migliori in campo Zapata per l’Atalanta e Abraham per la Roma

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti ( 34′ Muriel ); Hateboer ( 78′ Zappacosta ), De Roon, Freuler, Pezzella ( 78′ Maehle ); Pasalic ( 64′ Miranchuk ), Ilicic ( 46′ Malinovski ); Zapata. All.: Gasperini

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout ( 91′ Kumbulla ), Cristante, Vina; Mkhitaryan ( 88′ Calafiori ), Zaniolo ( 70′ Shomurodov ); Abraham ( 91′ Bove ). All.: Mourinho

Ammonizioni: 7′ De Roon (A), 9′ Zaniolo (R), 50′ Ibanez (R), 74′ Mancini (R)

Marcatori: 1′, 82′ Abraham (R), 27′ Zaniolo (R), 45+1′ aut. Ibanez (A), 72′ Smalling (R)