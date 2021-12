Serie A/ Atalanta-Roma 1-2 (1T): Roma avanti a sopresa a Bergamo!

Questo pomeriggio alle ore 15:00, va in scena Atalanta-Roma, match valido per la diciottesima giornata di Serie A; ecco le formazioni ufficiali e il commento del match:

Neanche un minuto e Zaniolo lancia in profondità Abraham, che dopo un paio di contrasti vinti calcia trovando deviazione di Hateboer, con la sfera che termina in porta. Al minuto 9′, Veretout calcia una punizione dai 20 metri, sfera che termina alta. Al 21esimo, Zapata si accentra dalla destra e calcia, Rui Patricio è attento e blocca. Al 27esimo, la Roma parte in contropiede con il passaggio di Veretout per Zaniolo, che entrato in area di rigore calcia gonfiando la rete. Al 29esimo, Ilicic scodella in area per Toloi che di controbalzo impegna Rui Patricio in una deviazione in corner. Al 45+1′, l’Atalanta grazie al tiro di Muriel deviato da Ibanez trova il goal dell’1-2. Dopo 3 minuti di recupero termina il primo tempo!

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti ( 34′ Muriel ); Hateboer, De Roon, Freuler, Pezzella; Pasalic, Ilicic; Zapata. All.: Gasperini

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Vina; Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham. All.: Mourinho

Ammonizioni: 7′ De Roon (A), 9′ Zaniolo (R)

Marcatori: 1′ Abraham (R), 27′ Zaniolo (R), 45+1′ Muriel (A)