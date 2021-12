PRIMAVERA 1 – Il Lecce batte l’Inter, vittorie per Milan e Torino

In attesa della gara di domani mattina per la capolista Roma contro il Napoli, si sono giocate ben tre gare del sabato del campionato Primavera. La sorpresa arriva da Lecce, dove i salentini, battono per 2-1 l’Inter, confermando il pari contro la Juventus. Il Torino vince alla distanza contro il Bologna per 2-0, facile la vittoria del Milan per 4-2 contro il Pescara.

Venerdì

Empoli-Juventus 1-2

Sassuolo-Sampdoria 3-2

Cagliari-Hellas Verona 2-1

Sabato

Lecce-Inter 2-1

Torino-Bologna 2-0

Milan-Pescara 4-2

