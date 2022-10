Pioli: “Domani bisogna alzare il livello della prestazione. Fuga Inter? I campionati non si vincono a dicembre”

In vista della partita di domani contro il Napoli a San Siro, l’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa: “Stiamo facendo un buonissimo girone d’andata, ma mancano ancora due partite. Mi piacerebbe tantissimo superare quota 43 dell’anno scorso, bisogna riprendere a pedalare forte. Domani dobbiamo alzare il livello della nostra prestazione”

Fuga Inter? “No, ma sta dimostrando tutte le sue qualità. I campionati non si vincono a dicembre, noi dobbiamo puntare a fare più punti possibili cercando di migliorare il campionato scorso. Sarà importante fare più punti soprattutto nel girone di ritorno.

Noi abbiamo corso in modo esagerato all’inizio vincendo tutte le partite, loro lo stanno facendo ora. Non facciamo la corsa contro nessuno. Le nostre prestazioni contro Liverpool e Udinese non sono state le migliori e le squadre ne è consapevole; domani dobbiamo rimettere in campo le nostre qualità con forza e determinazione.

Lavoriamo per trovare la soluzione incrementando lavoro di prevenzione e di recupero, stimolando i giocatori ad essere sempre più attenti e precisi nei loro allenamenti.

Credo che tutti si siano allenati bene, tranne Theo che ha avuto dei problemi.“

Coppa d’Africa annullata? “Sono sempre favorevole nel tutelare la salute dei miei giocatori. Se andarci vorrà dire rischiare… La società farà le sue scelte”.