Osimhen e la Nigeria, il Napoli ha il coltello dalla parte del manico

Mentre a Napoli Victor Osimhen si allena ancora a parte, svolge il personalizzato, in Nigeria, ci sono le parole del c.t. ad interim Evagoen: “So che il ragazzo ci terrebbe a giocare la Coppa d’Africa, ma prima di tutto noi ci auguriamo che stia bene. Il Napoli poi deciderà se convocarlo o meno. Noi inizieremo il ritiro il 28 Dicembre e nel caso che Osimhen, non dovesse esserci, abbiamo in rosa altri attaccanti validi per far bene”. Un altro problema è la questione quarantena, infatti nel caso che la Nigeria dovesse centrare la finale, poi ci sarebbero 10 giorni di stop e per Spalletti vorrebbe dire non avere la punta ex Lille per l’Inter e soprattutto il Barcellona. Insomma sempre più difficile con la variante Omicron che incombe sul torneo, anche se Eto’ o sta promuovendo in Camerun la Coppa d’Africa e il protocollo rigido per i tifosi che andranno allo stadio.

Fonte: D. Palliggiano CdS