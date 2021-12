Occorre trovare il sostituto di Mario Rui: i nomi in agenda

Adesso abbiamo capito che anche Mario Rui può stancarsi. E far avvertire la sua mancanza, vista la falla costante a sinistra. Il Napoli, si sa, è da tempo alla ricerca di un vice terzino portoghese, vista la particolare situazione Ghoulam ed un Juan Jesus che non può giocare sia centrale che a sinistra. Bisogna semplificare la gestione del doppio impegno per Spalletti. Il nome sul quale sta lavorando la dirigenza azzurra in tal senso è quello di Reinildo Mandava, terzino del Lille in scadenza di contratto il prossimo giugno. Sul taccuino di Giuntoli c’è però anche Jhon Lucumi: centrale eclettico del Genk, in grado all’occorrenza di fare anche l’esterno sinistro, ha ventitré anni ed è già nel giro della Nazionale colombiana. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport.