Occorre invertire il trend: Anguissa e Rui recuperati, dubbio Mertens

Occorre invertire il trend. Dare un calcio alla…sfortuna. I segnali positivi ci sono: Anguissa è tornato disponibile, accanto a lui probabilmente Demme, anche se pure Lobotka ha recuperato. C’è un dubbio di Spalletti: vorrebbe partire con Petagna prima punta. Con Mertens pronto a entrare nel secondo tempo. Un pensiero, anche perché, Lazio a parte, è da un po’ che Dries non è il genio della lampada. Lozano, Zielinski (ha sofferto per la tracheite, ma ora sta benino) e Politano agiranno alle spalle, secondo la gerarchia che è scritta da tempo. Mario Rui è pienamente recuperato e quindi qualche motivo per sorridere c’è. Fabian non sarà convocato, come Koulibaly e Osimhen: è l’ultima settimana napoletana, poi subito dopo la gara con lo Spezia dovrebbero raggiungere le rispettive nazionali in vista della Coppa d’Africa. Il Napoli prima di dare il via libera per l’attaccante, attende l’ulteriore consulto specialistico: se non dovesse essere guarita completamente la ferita allo zigomo, De Laurentiis potrebbe negare l’autorizzazione alla partenza.

Il Mattino