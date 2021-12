Nosotti, Sky: “Il Napoli troverà un Milan che verrà dentro con gli esterni”

Marco Nosotti, giornalista di Sky, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Il Napoli troverà un Milan che vorrà fare quello che ha fatto da quando è in emergenza, continuare a mantenere la propria identità. E’ una squadra che sa trovare soluzioni, le ha indipendentemente dai protagonisti a disposizione, e in questo è stato bravo Pioli. Troverà un Milan che proverà a venir dentro con i suoi esterni, e vediamo chi saranno i due davanti alla difesa, al momento a Tonali non si può rinunciare, gli altri girano intorno a lui. I rossoneri dovranno essere bravi nella riconquista del pallone in mezzo al campo. Ho un’immagine, la partita del Milan contro l’Udinese. Ibra si fa vedere, sgomita, sgrida i compagni, nell’unica palla ricevuta l’ha messa dentro, come fanno i campioni. Fisicamente è in crescita rispetto ad un mese fa dove gli mancava un pò la gamba. Mertens ha colpi, ha l’inganno piacevole calcistico nel sangue, va a chiudere, attacca lo spazio, ha un timing incredibile negli ultimi venti metri. Sono due modi diversi di fare i finalizzatori.”