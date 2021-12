Napoli-Ospina, rinnovo ancora lontano, e le pretendenti non mancano

Non solo Insigne è in scadenza, anche altri azzurri sono in lista per il rinnovo, due su tutti Dries Mertens e David Ospina. Come informato da Radio Colombia, il portiere azzurro avrebbe già rifiutato una prima proposta avanzata dal club per il rinnovo in questi giorni. Il colombiano, 33enne, non ha ancora raggiunto un accordo per la permanenza e dal prossimo gennaio Ospina sarà libero di dialogare con altri club esplorando il mercato: non mancano le pretendenti in Italia, Premier League e anche in Colombia, in caso di ritorno in patria.

IlMattino.it