Milan, Theo Hernandez ancora in dubbio per la sfida contro il Napoli

Resta ancora in dubbio la presenza di Theo Hernandez per il big match contro il Napoli domani a San Siro. Il francese ha lavorato a parte non aggregandosi all’allenamento collettivo, per poi lavorare in palestra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Theo, anche oggi, aveva qualche linea di febbre. L’allenamento di domani se Theo Hernandez sarà convocato.