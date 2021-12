Milan, Saelemaekers: “Sto lavorando per fare più gol, ma preferisco fare assist”

L’esterno del Milan, Alexis Saelemaekers, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN in vista di Milan-Napoli, parlando anche della sua carriera: “So che devo fare più gol, sto lavorando tanto per questo. So che è importante anche per la squadra, è quello che deve fare un attaccante. Preferisco fare assist, ma sarebbe meglio fare entrambi, Salah? Ogni pallone che tocca, sembra il suo migliore amico. Non sbaglia niente, fa tutto con grande facilità. Fa tantissimi gol e assist. È esattamente quello su cui sto lavorando anch’io per migliorare. Il 56 è il mio primo numero di quando ero all’Anderlecht. Da lì ad adesso mi ha portato fortuna. Sono un po’ scaramantico e quando vedo che funziona qualcosa, lo rifaccio. Quando entro in campo faccio due salti sul destro e poi un salto in aria con tutti e due i piedi”.