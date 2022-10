Lilian Thuram, ex Calciatore: “Se interrompiamo le partite le istituzioni saranno costrette a trovare una soluzione”

Alla CNN, Lilian Thuram, ex Calciatore:

“Dal 1997 (quando giocavo in Italia) ad oggi ci sono sempre stati i versi di scimmia sugli spalti. Ci saranno sempre perché non fermiamo le partite. Quando interrompiamo le partite, fermiamo gli affari. E siccome il calcio è soprattutto un business, se interrompiamo le partite le istituzioni saranno costrette a trovare una soluzione. Chiediamo ai giocatori che sono vittima di razzismo ‘Cosa dobbiamo fare?’. Come se dovessero trovare loro la soluzione. Il giorno in cui i giocatori bianchi capiranno che sono parte della soluzione, e che devono uscire da questa sorta di neutralità, le cose andranno meglio”.