Per Adam Ounas non è stato certamente un pomeriggio facile, vista la rapina a mano armata subita, compreso soldi e oggetti di valore. Il club azzurro, attraverso il twitter però vuole fare una precisazione in merito. “A differenza di quanto riporta La Repubblica, Adam Ounas è regolarmente partito, come da programma, con il gruppo squadra per la trasferta di Milano”.

Fonte: twitter ssc Napoli