L’ idea azzurra Luperto si scontra con l’idea dell’ Empoli…

Sebastiano Luperto è un giocatore di proprietà del Napoli e il Napoli, al momento, ha un bisogno imminente di difensori centrali. Sarebbe già abbastanza per spiegare perché oggi il calciatore, attualmente ad Empoli, è una delle idee del club partenopeo per rinforzare a stagione in corso il suo reparto arretrato. Ma oggi le idee del club partenopeo si scontrano con quelle di un Empoli che non ha intenzione di privarsi di Luperto a stagione in corso. Non solo, il club toscano la scorsa estate – al momento dell’accordo – ha anche fissato il diritto di riscatto del cartellino intorno ai tre milioni di euro e sta già valutando molto seriamente quel riscatto.

da TMW