Insigne alza bandiera bianca in vista della sfida al Milan

A meno di clamorosi colpi di scena che del calcio sono una costante – ma che al momento non sembrano contemplati -, Insigne salterà la trasferta di Milano. Un lampo, quello con l’Empoli: sembrava che le cosse stessero migliorando, tanto che giovedì il suo manager Pisacane aveva seminato ottimismo sulla sua presenza, ma poi il capitano ha saltato anche l’allenamento andato in scena ieri al centro sportivo di Castel Volturno esattamente come i precedenti della settimana. Filotto, quattro su quattro: mai in gruppo e soltanto terapie e palestra. Va da sé, insomma, che il suo impiego dal primo minuto non è praticamente mai stato considerato, ma dopo la quarta giornata consecutiva trascorsa con il fisioterapista e gli attrezzi della sala fitness è davvero difficile – estremamente – pensare anche a una sua convocazione. Oggi, comunque, in occasione della rifinitura parlerà di certo con Spalletti e il cerchio si chiuderà. Ufficialmente.

Fonte: F. Mandarini (CdS)