In vista del Milan due buone notizie dall’infermeria per Spalletti

Il Napoli prosegue la preparazione, oggi la rifinitura decisiva prima della partenza, in vista della gara di domani sera al “Meazza” contro il Milan. Per Luciano Spalletti arrivano due buone notizie dall’infermeria, Mario Rui e Lobotka, ieri si sono allenati con il resto del gruppo, quindi quasi pronto per la gara contro i rossoneri. Il terzino sinistro, dopo aver svolto nei giorni scorsi lavoro di scarico in palestra. l centrocampista slovacco invece, dopo il personalizzato, ha svolto l’allenamento con la squadra, quindi sarà abile per la panchina. Il mister di Certaldo, avrà insomma una valida alternativa in mezzo al campo, per potersela giocare al meglio. Ancora out invece Fabian Ruiz, terapie e lavoro in palestra.

Fonte: F. Mandarini CdS