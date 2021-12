Identikit vice Manolas: un centrale, piede destro, possibilmente in prestito!!! Ecco i nomi

Le condizioni per fare mercato del Napoli non sono cambiate poi tanto rispetto a questa estate: va abbattuto il monte ingaggio (ora dopo l’addio di Manolas sotto quota 100 milioni) e trovata un’alternativa poco costosa. Tipo Anguissa, per intenderci. E la strategia sarà la stessa: dunque, inutile attendersi che il centrale possa arrivare già all’apertura della sessione invernale.

Il primo della lista è sicuramente Bremer ma il Torino non lo cede in prestito senza obbligo di riscatto. E con Cairo non è mai semplice fare affari. Felix Uduokhai (Augusta) e Davinson Sanchez (Tottenham) ma anche Lucumì (Genk) e Yerry Mina (Everton) sono lì nell’elenco di De Laurentiis e Giuntoli ma alla fine serve una operazione che, in questo bilancio, incida solo nell’ingaggio e non nel costo del cartellino. Insomma, serve l’occasione. Peraltro, nella gerarchia serve una riserva, perché la coppia titolare è composta da Rrhamani e da Koulibaly. A meno che non capiti il nome importante per pensare alla prossima estate quando, si sa, Koulibaly sarà di nuovo sul mercato. Difficile, impossibile che possa invece arrivare un terzino sinistro di ruolo: certo, ReinildoMandava de Lille piace.Ma piace anche alla Lazio e il Lille a gennaio non lo regala. P.Taormina (Il Mattino)