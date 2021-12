[Formazioni] Milan/Napoli, a centrocampo Kessie-Tonali. Ballottaggio Politano-Lozano

Domani sera allo stadio “Meazza”, fischio d’inizio alle ore 20,45, si giocherà per la diciottesima giornata Milan-Napoli, gara da vertice. Per il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli scelte obbligate n difesa, soprattutto al centro con Romagnoli e Tomori. Kalulu in vantaggio rispetto a Florenzi, mentre recupera Theo Hernandez. A centrocampo scelto il duo Kessie-Tonali. Alle spalle di Ibrahimovic, ci saranno Messias, Brahim Diaz e Saelemakers. Per Spalletti invece dubbio Politano-Lozano, con l’ex di Inter e Sassuolo in vantaggio. Infine recuperati Mario Rui, Lobotka, Zielinski ed Elmas.

Fonte: CdS