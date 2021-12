Finalmente, luce e pallone: Osimhen ha ricevuto la maschera protettiva!

Di certo un segnale positivo, quello che in maniera suggestiva si può definire “raggio si sole” per Victor Osimhen. Il nigeriano, dopo il bruttissimo infortunio al volto rimediato nella gara contro l’Inter, la difficile operazione, le placchette, le viti e l’inevitabile paura, oggi potrebbe cominciare a vedere davvero la luce in fondo al tunnel. Cosa che per un calciatore significa riprendere a “giocare” con il pallone, allenarsi con i compagni, sentire il gruppo, la squadra. Osimhen ha infatti ricevuto la maschera protettiva che sarà destinata a proteggere la parte della testa interessata dalla frattura. Il dispositivo è stato realizzato in policarbonato e permetterà al calciatore di tornare ad allenarsi con il pallone. Il rientro in campo di Osimhen è previsto tra circa un mese.

Fonte: sigonfialarete.com