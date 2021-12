Fedele: “Spalletti sempre in calo a dicembre. Il Napoli deve vincere per tre motivi…”

L’ex dirigente sportivo Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Show’ in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Se credo che il Napoli possa davvero vincere lo Scudetto? Ci credo un po’ meno, perché l’Inter è la squadra più forte in assoluto, in tutto. Abbiamo perso due scontri diretti, il Napoli ha lasciato punti per strada. La partita col Milan sarà importante per tre motivi: 1) vincere domani significherebbe non aver perso contro tre delle big; 2) fare punti a San Siro aumenterebbe l’autostima e 3) permetterebbe di non sentire lo sguardo degli inseguitori. La Fiorentina è forte, non credo alla Juventus. I viola fanno più paura, in questo momento. Il Napoli deve vincere per se stesso. Andamento di Spalletti? A Roma, come con Inter e Zenit, ha sempre iniziato al fulmicotone, per poi calare a dicembre. E’ normale, se guardiamo ai suoi trascorsi”.