EURO AVVERSARIO Napoli – Barcellona-Elche 3-2, vittoria nel finale per i ragazzi di Xavi

Questo pomeriggio al “Camp Nou” il Barcellona, prossimo euro avversario del Napoli negli spareggi di Europa League, ha affrontato l’Elche per la Liga Spagnola. I blaugrana vanno con il doppio vantaggio con le reti di Jutgla e Gavi. Gli ospiti però vanno sul 2-2 con i gol di Tete Morente e Milla. La squadra di Xavi però realizza il gol vittoria con il gol vincente di Nico. Sicuramente un successo che fa morale per i prossimi avversari degli azzurri ma hanno mostrato, come da inizio anno dei cali in difesa, che la squadra di Spalletti ne dovrà approfittare.

A cura di Alessandro Sacco