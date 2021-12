Di Marzio: “Imprenditore romano interessato ad acquisire la Salernitana”

Il giornalista Gianluca Di Marzio, ha fatto il punto sulla situazione della Salernitana, in attesa di un nuovo acquirente: “Alessandro Nuccilli non molla la Salernitana. L’imprenditore romano, che da maggio sta provando a comprare la società campana, ha messo sul piatto un’offerta che va dai 30 ai 35 milioni. Inferiore ai 40 offerti una ventina di giorni fa, perché “dovrei investire almeno 30 milioni poi sul mercato di gennaio per salvare la squadra”, ha affermato ieri ai nostri microfoni. Un’offerta che presto potrebbe essere valutata dai Trustee del club, nonostante gli stessi, due giorni fa, abbiano dichiarato che nessuna offerta giuridicamente rispondente all’Atto di Trust era stata pervenuta. Perché mancava “la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari congrui per perfezionare l’operazione”, si legge in una nota pubblicata sul sito della Salernitana. Ora la situazione potrebbe essere cambiata. Il Trust avrebbe infatti invitato Nuccilli a continuare l’offerta con annessa nuova manifestazione di interesse. Non solo: entro il 23 o il 27 dicembre potrebbe esserci un incontro tra le parti per provare a chiudere l’acquisizione. Mentre lunedì verrà valutata la Pec con l’offerta. Martedì invece è attesa la decisione della FIGC sulla proposta dei club di Serie A di prorogare il trust per permettere alla Salernitana di finire il campionato. Ad eccezione del club campano e di Lotito, che si sono astenuti, tutte le altre società hanno votato per il sì alla proroga. Il futuro della Salernitana verrà deciso a breve”.