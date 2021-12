Dalma Maradona: “L’amore per mio padre, qui è travolgente; volevo incontrare Insigne”

Dalma Maradona in questi giorni è in città. Sta girando un documentario e vorrebbe entrare allo stadio per alcune scene. Dopo aver ricevuto il “no” del Napoli sta “dialogando” con il Comune ed è in attesa di un riscontro positivo. Ne sta approfittando per “scoprire” la città. Ha concesso un’ intervista a La Gazzetta dello Sport ed ha parlato delle sensazioni di questo viaggio a Napoli e dell’ affetto riscontrato nei confronti di suo padre.

Napoli e Diego: “Le sensazioni sono incredibili. Davvero difficili da spiegare sino in fondo. Oggi giravo per il centro storico con mio marito e la nostra piccola Roma, di due anni e mezzo, e mi rivedevo in lei. Avevo la sua età quando vivevo a Napoli. Quando sarà grande spero che potrà tornare ancora qui e provare emozioni simili alle mie, per capire quanto immenso sia stato suo nonno Diego. Anche se avevo visto tante volte le manifestazioni d’affetto dei napoletani nei confronti di Maradona, viverli qui in prima persona è tutta un’altra cosa. È impressionante e travolgente l’amore del popolo per papà. Tifosa del Napoli? Non potrebbe essere diversamente. Me lo ha insegnato mio padre. Ma ora con questo viaggio sto capendo molte cose e l’amore dei napoletani è tale che per ricambiarlo almeno un po’ non posso che urlare: Forza Napoli! Batti il Milan».

Sui giocatori: “Dei campioni di oggi ammiro soprattutto Insigne. Avrei voluto incontrarlo perché so che ha un grande tatuaggio di papà sulla coscia. E ho molto gradito le sue parole di stima nei confronti del campione e dell’uomo che è stato Maradona. Purtroppo il Napoli mi ha impedito di intervistarlo per il documentario”.

Sulla visita allo stadio: “Del presidente De Laurentiis e dei “no” del Napoli preferisco non parlare. Confido ancora comunque di poter varcare i cancelli dello stadio. Dopo il colloquio avuto giovedì con il sindaco Manfredi, che si è dimostrato disponibile, voglio essere ottimista e spero di poter filmare quel luogo magico dove papà fece felice una città intera”.