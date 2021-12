COPPA ITALIA FEMMINILE – Como-Sassuolo 1-1, le lombarde staccano il pass per i quarti

La Coppa Italia femminile regala oggi una clamorosa sorpresa, per la gara della fase a gironi. Il Sassuolo, secondo in serie A, pareggia sul campo del Como Women per 1-1. Ospiti in vantaggio con la rete di Sofia Cantore, per le ragazze di Bruzzano pari di Luzio. Un pareggio che consente al Como, primo in serie B di staccare il pass per i quarti di finale.

COMO-SASSUOLO 1-1

Marcatrici: 15’ Cantore (S), 70’ Luzio (C)

COMO: Salvi, Vergani, Pastrenge (65’ Mariani), Cascarano (85’ Dubini), Beil, Ricaglia (65’ Carravetta), Hilaj, Di Luzio, Picchi, Rizzon, Kubassova. A disposizione: Bianchi, Roventi, Bettineschi Allenatore: Bruzzano

SASSUOLO: Lauria, Phitljens, Parisi, Benoit (65’ Pondini), Mihashi (75’ Iriguchi), Bugeja (75’ Ferrato), Dubcova, Cantore, Santoro (83’ Clelland), Dongus, Lauria, Filangeri A disposizione: Lemey, Brignoli, Buonamassa, Orsi, Pellinghelli, Allenatore: Piovani

Note: Espulso Piovani, ammonita Philtjens

Fonte: ussassuolo.it