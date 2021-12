Il giornalista Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tmwe.com scrive in merito del mercato del Napoli”: “E sempre a proposito del Lille c’è da segnalare l’interesse del Napoli per Mandava. L’esterno sinistro a giugno andrà in scadenza di contratto. Il club azzurro sta provando a vedere se è possibile anticipare l’operazione”.