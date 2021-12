WOMEN CHAMPIONS – Juventus-Servette 4-0, le bianconere di Montemurro entrano nella storia

La Juventus Women di coach Montemurro entrano nella storia della competizione della Champions al femminile, con l’accesso ai quarti di finale. La squadra bianconera, vince per 4-0 contro il Servette e per larghi tratti ha accarezzato la speranza del primo posto, perso per differenza rete con il Wolfsburg. Per la cronaca la sfida non ha mai avuto storie, sblocca Hurtig con il tiro al volo in area di rigore su schema da calcio da fermo. Poi doppietta dal dischetto di Girelli, tra primo e secondo tempo e infine la rete di Agnese Bonfantini. Juventus ai quarti e tanti festeggiamenti. A fine gara le parole dei protagonisti.

JOE MONTEMURRO: «Brave, brave. Stasera si vedeva un po’ di stanchezza, ma le ragazze sono state capaci di gestirla e raggiungere l’obiettivo che avevamo. Adesso non voglio parlare del futuro del torneo, ma credo che possiamo andare avanti, ci ho sempre creduto: non è finita qui. Questa partita sarà una spinta anche per i futuri impegni, cominciando da domenica in Coppa Italia. C’è una grande gestione da parte di tutto lo staff e grande disponibilità delle ragazze»

LINA HURTIG: «Una serata davvero speciale, avere raggiunto questo risultato è incredibile, come lo è avere anche segnato un gol. Adesso il nostro futuro? La prossima partita»

PAULINE PEYRAUD-MAGNIN: «Noi ci diamo uno scopo e lavoriamo da squadra, aspettiamo adesso il sorteggio con grande impazienza, perché ci riteniamo all’altezza delle avversarie. Per noi questo è un sogno ma vogliamo continuare»