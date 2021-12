Vista la cessione di Manolas, gioco-forza bisogna intervenire

Adesso sembra veramente sia giunto il momento di intervenire.reduci da un’emergenza che sembra ormai costante e in corsa su tre competizioni,Anche in difesa. Se è vero che Juan Jesus possa essere utilizzato sia al centro che a sinistra, ciò non toglie che la coperta sia evidentemente troppo corta. Il club azzurro dovrà, gioco forza, muoversi a gennaio per un altro difensore centrale da aggiungere a Koulibaly (in questo momento indisponibile), Rrahmani e lo stesso Juan Jesus: all’estero, una delle possibili piste è quella di Uduokhai difensore tedesco di 24 anni dell’Augsburg (in questo momento indisponibile per il Covid e che è reduce da un infortunio).