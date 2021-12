UFFICIALE: Rescissione contrattuale dall’Inter per Christian Eriksen!

In seguito all’infortunio, rimediato all’Europeo, Christian Eriksen non è stato più lo stesso per via dei suoi problemi cardiaci. Fino ad oggi, non ha potuto giocare per via del divieto che la FIGC impone per i malati di cuore, ma nonostante ciò, lui non ha deciso di non appendere gli scarpini al chiodo. Quest’oggi è arrivata la rescissione contrattuale per il danese, che lascia l’Inter e molto probabilmente andrà a giocare nell’AJAX; ecco la nota del club:

“FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo per la rescissione consensuale del contratto di Christian Eriksen. Il Club e tutta la famiglia nerazzurra abbracciano il calciatore e gli augurano il meglio per il suo futuro”.