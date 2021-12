Tiziano Crudeli, giornalista: “Il Napoli resta una formazione molto forte”

A Punto Nuovo Sport Show, Tiziano Crudeli, giornalista:

“Previsioni su Milan-Napoli? I rossoneri hanno avuto già 23 infortunati finora e contro l’Udinese, a esclusione di Ibrahimović, non avevano altri attaccanti a disposizione. Ecco perché la squadra di Pioli sta calando vistosamente nelle ultime settimane. Il Napoli è sicuramente più vulnerabile rispetto a inizio stagione, ma resta una formazione molto forte e lo vedo favorito rispetto al Milan. Il rendimento di Ibra? È molto attivo fuori dal campo, come si è visto con la presentazione del suo libro e la visita al Papa. Resta un calciatore fortissimo e il top player dell’organico rossonero, ma non si può pensare di andare avanti puntando sempre e soltanto su un quarantenne. Il calciatore della storia del Milan a cui sono più affezionato? Gianni Rivera, sebbene da dirigente mi abbia profondamente deluso. Il giocatore a cui sono più legato, invece, è George Weah, con cui ho stretto un rapporto di grande amicizia. È una persona straordinaria che ha avuto successo anche in politica. Ricordo con affetto anche Shevchenko, anche se non gli ho mai perdonato il gesto di baciare la maglia del Chelsea subito dopo il suo trasferimento ai Blues”.